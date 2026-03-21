Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter, il Conte torna!"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata all'intervista speciale realizzata a Toto Wolff e Kimi Antonelli, le due star della Mercedes e della Fomula 1. Ma anche tanto spazio al calcio, con la vittoria di misura del Napoli a Cagliari che adesso preoccupa l'Inter: "Il Napoli vince e va a -6. Chivu d’attacco domani a Firenze"

Ecco la prima pagina integrale: