Gazzetta durissima: "Napoli non merita i play-off, ha giocato una Champions orrenda"
"Il Napoli ha un piede fuori dalla Champions". Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che va giù dura sul cammino europei degli azzurri fino a questo punto: "Se ieri sera non ha battuto il modesto Copenaghen, in dieci giocatori per oltre un’ora, non si capisce come possa superare il Chelsea all’ultima giornata, mercoledì 28 al Maradona.
E se anche ci riuscisse, quei tre punti potrebbero non bastare. Formalmente il Napoli è ancora dentro i playoff, grazie al 23° posto, ma le partite di oggi possono cambiare la classifica. A dirla tutta, la squadra di Antonio Conte non meriterebbe l’accesso agli spareggi, perché ha giocato una orrenda prima fase di Champions" sottolinea la rosa.
