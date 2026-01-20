Stadio Maradona, pronto dossier da inviare alla Uefa: 200mln dalla Regione

vedi letture

Attese novità a breve per il futuro dello stadio Maradona, per il famoso restyling in vista della candidatura della città di Napoli per Euro 2032. “Con Abodi, Manfredi ha sul tavolo anche il dossier stadio, atteso che entro fine giugno il Comune invierà all’Uefa il progetto con la copertura economica a sostegno dei lavori di riqualificazione del Maradona garantita da fondi regionali; che proprio in queste ore, il presidente Fico ed i suoi collaboratori, sono impegnati a reperire o a ripianificare da fondi precedentemente impegnati e non ancora utilizzati. Si parla in tal senso di circa 200 milioni".

“Il progetto per lo stadio Maradona del Comune di Napoli prevede interventi di ingrandimento delle tribune, eliminazione della pista di atletica e sfruttamento migliore degli spazi esterni e dei parcheggi realizzati in occasione dei Mondiali di Italia ’90 e mai entrati in funzione per un cambio delle normative". Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.