Gazzetta e l'addio di Raspadori: "Il suo essere ibrido non si sposa col nuovo Napoli"

Giacomo Raspadori va via dal Napoli perché il suo essere ibrido e jolly offensivo, evidentemente, non si sposa con le esigenze del nuovo Napoli di Antonio Conte. Tant’è vero che Jack, in questo mese di ritiro, stava giocando da mezzala, non proprio il posto dove vorrebbe provare a tornare protagonista.

Questo è il pensiero dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sull'addio del classe 2000 scrive:"La trattativa è stata fin troppo rapida: Atletico e Napoli hanno raggiunto un accordo sulla base di 22 milioni più bonus, per un affare complessivo da circa 26 milioni di euro. Ieri sera è partito lo scambio dei documenti, oggi Jack partirà. Il tempo dirà se sia stata una scelta saggia per il Napoli".