Gazzetta elogia ADL: "Chi l'ha detto che nel calcio si perdono soldi? Chiedete a lui"

"Chi l’ha detto che nel calcio si perdono soldi? Chiedere ad Aurelio De Laurentiis, che non solo non ha perso (soldi) ma ha pure vinto (trofei). Nel ventennio alla guida del Napoli, ADL ha inanellato un risultato d’esercizio aggregato positivo (i profitti complessivi) per 141 milioni". Lo scrive Marco Iaria su La Gazzetta dello Sport in questo ampio focus sullo stato di salute del calcio italiano e non solo.

Elogio al patron azzurro: "L’azienda ha ripreso a macinare profitti. Ben 79,7 milioni nel 2022-23 e altri 63 nella scorsa stagione. Nel bilancio 2023-24 (decimi in campionato): 73 milioni di proventi dal player trading (plusvalenze di 37 per Kim e 23 per Elmas), 70 milioni di premi Champions, ulteriore crescita dell’area commerciale (il merchandising è schizzato del 227% nell’ultimo triennio) e stipendi da 116 milioni che incidono solo per il 45% sui ricavi".