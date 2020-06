Gazzetta - Entusiasmo alle stelle: la Coppa Italia ha fatto capire dove può arrivare il Napoli

Fin dove può arrivare questo Napoli? A Castel Volturno l'entusiasmo è alle stelle dopo il trionfo in Coppa Italia, che ha fatto capire come questa squadra possa giocarsela con chiunque. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "La Coppa Italia è stato un test importante per valutare la qualità dell’organico e fin dove questo Napoli potrà spingersi nell’immediato futuro. L’entusiasmo ha contagiato un po’ tutti, Aurelio De Laurentiis compreso che, nei minuti immediatamente successivi alla conquista del trofeo tricolore. ha urlato ai giocatori che bisognerà arrivare in Champions League, meritandosi l’applauso della squadra e dello staff tecnico".