Gazzetta - Gattuso, Napoli a sua immagine: centrato anche un piccolo record

Continua il momento importante di Gennaro Gattuso che, dopo la Coppa Italia, ha tenuto alta la tensione, portando la sua squadra al successo anche al ritorno in campionato contro il Verona. Un risultato che porta la firma in calce del suo allenatore, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea anche un record centrato proprio dal tecnico calabrese: "Ma la truppa che ha modellato Rino è a sua immagine e somiglianza: tosta, solida mentalmente, che sa sempre cosa fare e come farlo. Con questi 3 punti, Gattuso si conquista anche un piccolo record: nessuno prima di lui aveva mai vinto cinque delle prime sei trasferte sulla panchina azzurra (e 4 successi di fila in campionato). Conoscendolo, non gli fregherà più di tanto. A lui interessa accumulare punti per cercare l’improbabile scalata alla Champions".