Gazzetta - Giuntoli lavora per regalare un grande attaccante a Gattuso

Un Napoli alle prese con la questione attaccante per il futuro secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, infatti, Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per completare l’organico per la prossima stagione.

"C’è tanta roba che bolle in pentola. Il dirigente sta lavorando ad alcune operazioni che dovrebbero garantire a Gattuso un grande attaccante per il prossimo futuro, in previsione della cessione di Milik" scrive la rosea.