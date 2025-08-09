Gazzetta: "Il vero erede di Kvara mai arrivato, occhio a Chiesa"

Di sicuro adesso è tempo di rimettersi fortemente al lavoro per completare questa rivoluzione azzurra che è ricca di colpi di scena, oltre che di colpi veri e proprio di mercato. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizzando la scelta del club di cedere Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid.

"Il gioco viene facile: via il Jack, dentro un asso? Ecco, diciamo che lo scenario iniziale doveva e dovrebbe essere questo e al Napoli sta facendo le dovute valutazioni. Di certo, non è mai arrivato il vero post Kvara e un colpo di spessore sugli esterni d’attacco andrebbe fatto: Grealish del City resta il candidato che più di tutti accenderebbe i sogni dei tifosi. È fuori dal progetto Guardiola, ma guadagna circa 15 milioni: troppi per il Napoli ma non solo. Sullo sfondo, occhio sempre a Chiesa in uscita dal Liverpool, a Kevin dello Shakhtar e a Nusa del Lipsia: gli ultimi due costano tanto, ma mai dire mai" scrive la rosea.