Gazzetta incorona Gattuso: "È il fuoriclasse del Napoli, il nuovo Comandante"

"Oggi, il suo fuoriclasse il Napoli ce l’ha in panchina". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra il tecnico dopo la vittoria della Coppa Italia sulla Juventus: "Poco importa se la sua storia di allenatore è agli albori. Intanto, prima di subentrare a Carlo Ancelotti, aveva sfiorato l’impresa di raggiungere la zona Champions League, con il Milan, nella passata stagione, arrivando ad un solo punto dal quarto posto. La conquista della coppa Italia ha un protagonista in assoluto, dunque: Rino Gattuso, destinato a valorizzare il progetto tecnico per le prossime tre stagioni. Ne é stato apprezzato l’aspetto umano, psicologico e tecnico-tattico. Insomma, Rino ha riunito il fronte. Rino sa essere un fratello maggiore per i giocatori ma, all’occorrenza, sa anche mettere da parte i sentimenti e usare il bastone (caso Lozano). Neo comandante".