Gazzetta - Koulibaly, col City trattativa congelata: alla finestra un’altra altra big

Il futuro della difesa azzurra sembra legato a due nomi in particolare: Kalidou Koulibaly e Gabriel Magalhaes, entrambi destinati a cambiare le sorti della retroguardia azzurra. Da una parte il senegalese pronto a partire, e dall'altra il brasiliano pronto a prenderne il testimone, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport: "Dodici mesi c’era la fila per Koulibaly. E un paio di club della Premier non si erano spaventati davanti alla richiesta di 90 milioni di De Laurentiis. Ora a causa della pandemia e del rendimento non proprio esaltante del gigante senegalese i numeri sono un po’ diversi. Il City, per il momento, è fermo a 60-65 milioni. Pochi per il padrone del Napoli. La trattativa, però, è solo congelata perché la società partenopea ha già individuato l’alterativa a Koulibaly. Stiamo parlando del brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes, classe ’97, del Lilla. [...] Oltre al City c’è il Psg. Allungare troppo i tempi potrebbe essere pericoloso".