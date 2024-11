Gazzetta - Lobotka non corre rischi: al massimo in panchina domenica

Più no che sì: Stanislav Lobotka verso il forfait anche per la sfida contro l'Atalanta. Ma il suo recupero si avvicina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Il flessore della coscia sinistra sta meglio ma non ancora bene e così il regista slovacco evita anche la partitissima di domenica per non andare incontro a pericolosi rischi: la panchina è un'opzione, ma si decide domani".