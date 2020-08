Gazzetta - Milik in panchina nell'ultima al San Paolo: Gattuso ha voluto punirlo

Il campionato di Arkadiusz Milik, il capocannoniere del Napoli in questa Serie A, termina in maniera anonima, in panchina, senza subentrare neanche nel secondo tempo. Sa tanto di addio all'azzurro il gesto di Rino Gattuso, evidenziato da La Gazzetta dello Sport, raccontato come una punizione per l'attaccante polacco che ha più volte rifiutato il rinnovo di contratto e che, evidentemente, nel corso di questa finestra di mercato lascerà il Napoli.