Gazzetta - Multa Milik, il Napoli valuta anche la possibilità di fare ricorso

L'episodio che ha visto Milik protagonista contro il Lecce, e che ieri ha trovato un epilogo prevedibile ma allo stesso tempo ingiusto, ovvero la multa per simulazione all'attaccante polacco, tiene banco in casa Napoli. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega come sarebbe concreta la possibilità da parte del Napoli di effettuare un ricorso proprio per difendere Milik, danneggiato da un giallo praticamente inesistente per una simulazione mai avvenuta, e poi beffato anche da una multa comminata dal giudice sportivo.



Il commento della rosea: "Resta la beffa, a questo punto anche se il club sta valutando la possibilità di fare ricorso contro il provvedimento adottato che amplifica l’errore dell’arbitro, che, probabilmente, sarà fermato dal designatore per questo motivo".