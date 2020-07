Gazzetta - Napoli da paradosso: perfetto nel primo tempo senza i tre tenori

"Nel secondo tempo non siamo scesi in campo". Così Rino Gattuso ha fotografato la partita del Napoli, che contro il Bologna ha deluso soprattutto nella ripresa, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli? Da paradosso: perfetto nel primo tempo senza i suoi tre tenori che poi entrano ma vengono - assieme agli altri - risucchiati dalla foga intraprendente (e opposto alla prima frazione) di un Bologna che comunque non riesce a vincere in casa dall'1 febbraio, quindi da più di 5 mesi. Ah, il Napoli viene agganciato dal Milan: tutto ciò non era previsto".