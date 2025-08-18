Gazzetta non ha dubbi: "L'acquisto di una punta è un'esigenza, ma non sarà semplice"
“Ora, bisognerà affidarsi – giustamente e completamente – all’ecografia e però anche ad altro, a riflessioni che diventano inevitabili se l’infortunio sarà così pregiudizievole". Anche la Gazzetta dello Sport. inevitabilmente, affronta le valutazioni in casa azzurre relative all'infortunio subito in amichevole da Romelu Lukaku.
"Lì davanti, come prima punta, il Napoli si ritrova esclusivamente con Lorenzo Lucca, in teoria il vice-Lukaku e di conseguenza in pratica il suo sostituto naturale, e per affrontare il campionato (che comincia sabato) e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi a dover fronteggiare l’emergenza diventerebbe reale. Una prima punta, non essendoci più Raspadori e Simeone – ceduti all’Atletico Madrid e al Torino – sta per diventare un’esigenza e a tredici giorni dalla chiusura del mercato neanche semplice da garantirsi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
