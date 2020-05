Gazzetta - Possibile cambio regolamento per la Coppa Italia: niente supplementari in caso di parità

Nonostante la rabbia di Juventus, Inter e Milan, club contrari alla ripartenza del calcio dalla Coppa Italia, il Ministro Spadafora ha avuto ragione e il primo weekend di calcio in Italia sarà in chiaro, visto che i diritti della competizione sono della Rai. Probabilmente, spiega la Gazzetta dello Sport, per le due semifinali (Juventus-Milan e Napoli-Inter) non saranno previsti i tempi supplementari in caso di parità. Un modo per evitare stress fisici eccessivi dopo 3 mesi di stop, in caso di parità finale al 90’ si andrebbe direttamente ai calci di rigore.