Gazzetta - Raspadori può esaltarsi nel ruolo che Conte ha in mente

Tanto turnover per il Napoli per la gara di Coppa Italia contro il Palermo. Ci sarà, ad esempio, Raspadori dietro Simeone. L'ex Sassuolo in un ruolo che conosce particolarmente bene: "Raspa si esalta in quella posizione, quando può rifinire tra le linee o attaccare la profondità guardando - e puntando - la porta.

Si rivedranno Mazzocchi e Spinazzola nell’inedito (quest’anno) ruolo di terzini, accanto a Marin dovrebbe giocare Juan Jesus. Cinque centrocampisti in rosa, togliendo i tre titolari di Torino restano Gilmour e Folorunsho in mezzo al campo: c’è da capire se Ngonge può agire da mezz’ala per mantenere il 4-3-3 o passare al 4-2-3-1. Davanti il Cholito Simeone".