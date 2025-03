Gazzetta ricorda: "Febbraio alle spalle, Conte tra marzo e maggio vola"

"Il febbraio nero sembra già un brutto ricordo e marzo ha rilanciato le ambizioni di Conte e i suoi ragazzi. Del resto, lo dice la storia del tecnico: negli ultimi mesi di stagione le sue squadre chiudono in crescendo". Così La Gazzetta dello Sport nella settimana tra la vittoria contro la Fiorentina e la trasferta di domenica a Venezia. Gli azzurri hanno rimediato quattro pari e un ko nelle ultime cinque prima della partita di domenica scorsa. Come a dire, il peggio sembra essere ormai alle spalle.

Il quotidiano ricorda: "Tra marzo e maggio, Conte viaggia a una media di 2,33 punti a partita: una marcia che probabilmente basterebbe per brindare all’ennesima impresa sportiva. E adesso si prepara alla grande volata col vento in poppa, grande fiducia, ritrovata consapevolezza e possibilità di poter scegliere di partita in partita la formazione migliore. Un lusso all’improvviso, dopo aver affrontato un mese con gli uomini contati".