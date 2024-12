Gazzetta ricorda: "L'attacco del Napoli mai così male da quindici anni"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport analizza il momento dell'attacco del Napoli. Conte ha il settimo attacco del campionato on 21 reti, mai così male dal 2009-2010. Lukaku non è più quel centravanti devastante dei primi due anni all'Inter, non ha più io passo e il guizzo per girarsi, puntare la porta e travolgere gli avversari. Ora ha bisogno del sostegno della squadra per esaltarsi in zona gol.

Per questo, i fischi del Maradona nel momento della sostituzione contro la Lazio sono sembrati comunque ingenerosi nei confronti di un giocatore costretto a passare più tempo a fare la lotta spalle alla porta. Kvara si isola troppo e Conte è chiamato a nuove soluzioni. Una possibile è Neres, con lui in campo c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa.