Gazzetta si interroga: "Mercato flop da 200 mln? Si salvano Hojlund e De Bruyne"

vedi letture

Napoli ed un mercato da duecento milioni che.è un grande mercato e non un mercato grande. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport definisce le scelte della società azzurra in sede di campagna acquisti: "A guardarli con gli occhi foderati di sterline, o magari di euro che poi fa lo stesso, qualche perplessità la lasciano: perché di quest’estate da circa duecento milioni di euro – un grande mercato non un mercato grande – al Napoli stanno rimanendo soprattutto una serie di perplessità e anche un pizzico di paura.

Non ci fossero Hojlund e De Bruyne, e vabbè si parla del top, sarebbero chiacchiere e distintivi, mentre adesso, rileggendo la classifica e ripensando che certe cose possono anche accadere, beh è legittimo restare semplicemente a porsi qualche domanda" scrive la rosea, che pone interrogativi sul rendimento di Lucca, Beukema, Elmas e Lang.