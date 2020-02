Gazzetta - Stop di una decina di giorni per Mertens: rischia di saltare anche l'Inter

Forte trauma contusivo alla caviglia destra per Dries Mertens dopo il fallo ricevuto da Sergio Busquets. Ieri, l’attaccante belga ha svolto un ciclo di terapie, è probabile che resti fuori una decina di giorni. In pratica, Mertens salterà la gara di campionato, in programma sabato sera, al San Paolo, contro il Torino e potrebbe saltare anche la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia del 5 marzo prossimo, che si giocherà sempre a Fuorigrotta. Lo staff medico farà di tutto per restituirlo a Gattuso in tempo utile per la sfida con l’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.