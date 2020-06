Gazzetta su Napoli-Inter: "Sarà rivincita per Conte, una finale gli andò di traverso"

La prima gara del Napoli dopo il Covid-19 sarà quella contro l'Inter per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Una ghiotta occasione di riscatto per Conte. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Con la Juventus in panchina non è mai riuscito a vincere la Coppa Italia. E una finale andò di traverso per colpa di Cavani e del Napoli. Tutto torna, nella vita. Cavani è oggi un obiettivo di mercato dell’Inter. E il Napoli è, otto anni più tardi, l’occasione per prendersi una piccola grande rivincita".