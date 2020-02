Gazzetta - Torino con centimetri e chili: ecco come Longo vuole fermare il Napoli

Centimetri, chili e condizione al top per frenare il Napoli.Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla strategia granata in vista della sfida del San Paolo: Il Toro si presenterà in un formato 'extra large' con centrocampo muscolare, attacco pesante, corazzieri in difesa, esterni di peso e centimetri.

Così scrive la rosea sulle scelte del tecnico Longo: "Sarà questo il copione all’interno del quale si consumeranno le scelte di formazione: perché se in difesa affiancare Bremer (è lui il favorito)oLyanco alla coppia Nkoulou-Izzo cambia poco in termini di chilogrammi e centimetri, schierare a centrocampo Lukic o Berenguer e davanti Zaza o Verdi sposta di tanto l’atteggiamento e le modalità d’ingaggio della squadra. La scelta di lasciare in panchina i piccoletti Berenguer (appena uscito da una lombalgia) e Verdi, preferendogli i giganti Lukic e Zaza, significa aggiungere venticinque chilogrammi in più nel mezzo, nel vivo del gioco. In aggiunta ai muscoli di Rincon, alla fisicità di De Silvestri, all’impatto di Belotti e alla solidità di Nkoulou".