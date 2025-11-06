Il Napoli è la squadra che ha percorso più km in Serie A: il dato

di Arturo Minervini

Il Napoli è primo in classifica, ma anche nei numeri che raccontano lo sforzo collettivo. Secondo i dati ufficiali della Serie A, gli azzurri sono la squadra che ha percorso più chilometri dall’inizio della stagione: 1194,12 km totali. Un primato che certifica ancora una volta l’intensità del gruppo di Conte, capace di mantenere ritmi elevati in ogni gara.

Alle spalle del Napoli si piazza la sorpresa Cremonese, con 1167,97 km, mentre al terzo posto c’è la Juventus a quota 1165,04 km. A seguire l’Inter, che resta sotto la soglia dei 1160 km (1155,10), e il Genoa con 1154,85 km.