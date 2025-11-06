Il Napoli è la squadra che ha percorso più km in Serie A: il dato
TuttoNapoli.net
Il Napoli è primo in classifica, ma anche nei numeri che raccontano lo sforzo collettivo. Secondo i dati ufficiali della Serie A, gli azzurri sono la squadra che ha percorso più chilometri dall’inizio della stagione: 1194,12 km totali. Un primato che certifica ancora una volta l’intensità del gruppo di Conte, capace di mantenere ritmi elevati in ogni gara.
Alle spalle del Napoli si piazza la sorpresa Cremonese, con 1167,97 km, mentre al terzo posto c’è la Juventus a quota 1165,04 km. A seguire l’Inter, che resta sotto la soglia dei 1160 km (1155,10), e il Genoa con 1154,85 km.
The five teams who have covered the most KM so far this season 🏃📈 pic.twitter.com/HLCPyppdet— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 5, 2025
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
In primo piano
Repubblica: "Conte faceva riferimento a carenze centro sportivo, calciatori in fila per la fisioterapia"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com