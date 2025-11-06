Gazzetta su Conte: "Frecciata inelegante a un club mai così in emergenza infortuni e in Europa da una vita"

La Gazzetta dello Sport con un articolo a firma di Antonio Giordano commenta le parole di Conte post-Eintracht quando l'allenatore aveva fatto riferimento al doppio impegno e alla necessità di crescere tutti insieme abituandosi agli impegni ravvicinati: "Non avendo la memoria corta, e però incorrendo in un "solito" errore, Conte sorvola la storia e ignora che il Napoli negli ultimi quindici anni ha saltato una sola volta il tour in Europa e dunque per quattordici stagioni (da Mazzarri, a Benitez, a Sarri, ad Ancelotti, a Gattuso, a Spalletti e poi a Garcia-Mazzarri-Calzona) ha saputo convivere con la "sofferenza" del calendario intasato, del doppio e del triplo impegno, persino dei quarti di finale di Champions League raggiunti con Spalletti o della semifinale di Europa League affrontata con Benitez.

Il cosiddetto "percorso vergine" (cit. Conte) in realtà è una fake news facilmente ricollocabile in questo album in cui è racchiuso adesso pure questa frecciata un po’ inelegante, ad un club che prima di agosto 2024 non ha mai dovuto confrontarsi con un’emergenza così travolgente e che evidentemente lascia scorie sui muscoli e pure sui nervi sul secondo 0-0 (consecutivo) tra campionato e Champions".