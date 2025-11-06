Gazzetta anticipa qualche sorpresa di formazione per Bologna: le ultime
Le prove tecniche di formazione cominciano oggi: per Bologna, Conte potrebbe sperimentare. Questa la novità annunciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte in vista della trasferta sul campo della squadra di Vincenzo Italiano, in programma domenica.
"Gli mancheranno gli ormai soliti noti, e non sono tantissime le speranze di poter recuperare Gilmour e Spinazzola. Un pizzico di turnover è nelle possibilità di una squadra che ha un organico abbondante, nonostante le assenze: da verificare Politano, apparso stanco, con Neres che può occupare il posto a destra. Elmas va verso la riconferma a sinistra, con Lang che scalpita".
