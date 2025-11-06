Retroscena Anguissa: tentativo del Napoli di trattenerlo almeno per la semifinale di Supercoppa

di Arturo Minervini

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Frank Zambo Anguissa resterà a disposizione del Napoli ancora per circa otto partite. Il Camerun, infatti, avrebbe potuto convocarlo già quindici giorni prima dell’inizio della Coppa d’Africa, ma avrebbe deciso — per ora — di accontentarsi del suo rientro il 14 dicembre, dopo la gara di Udine.

Sfuma dunque l’ipotesi di portarlo a Riad, nonostante qualche tentativo per averlo almeno in vista della semifinale contro il Milan. Qualora il Camerun dovesse avanzare nella competizione, Anguissa salterebbe otto gare, compresa la trasferta di Champions a Copenaghen, in programma 48 ore dopo un’eventuale finale di Coppa d’Africa.