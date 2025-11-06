L'importanza economica della Champions: già 44 mln garantiti da questa edizione
L'edizione odierna de Il Mattino analizza la situazione economica del Napoli in vista della pubblicazione del bilancio chiuso al 30 giugno. Secondo il quotidiano, è molto probabile che il club registri una perdita superiore ai 30 milioni di euro, un passivo dovuto principalmente alla mancata partecipazione alle competizioni europee nella passata stagione.
La nuova qualificazione alla Champions League 2025/26 rappresenta però ossigeno puro per i conti societari: il Napoli incasserà circa 44 milioni di euro garantiti, una cifra assicurata anche nell’ipotesi di quattro sconfitte nelle prossime gare del girone.
La ripartizione dei ricavi UEFA è così strutturata:
18,62 milioni per la sola partecipazione;
14,96 milioni come quota europea;
7,26 milioni come quota non europea;
275 mila euro per la posizione minima in classifica;
2,8 milioni legati ai risultati.
