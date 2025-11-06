Politano non segna da 7 mesi, Neres da 10: i dati preoccupanti degli esterni

Le difficoltà del Napoli in attacco in questo momento sono palesi, riguardano gli attaccanti ma anche gli esterni. A riassumere alcuni dati è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Più complesso il discorso degli esterni: Neres è a secco da dieci mesi, l’ultima rete risale alla trasferta con la Fiorentina del 4 gennaio e in stagione viaggia con lo 0.36 di xG; Politano dal 30 marzo contro il Milan, oltre sette mesi. E come loro anche Elmas e Lang sono all’asciutto, con storie e situazioni differenti: Noa, tanto per indicare l’esempio più offensivo, sta cominciando a vedere un po’ di luce dopo un impatto molto complesso."