Gilmour e Brescianini sono le scelte per la mediana: tutto dipende da Gaetano e Cajuste

Quello di Gilmour è un rinforzo pianificato da tempo per rafforzare il centrocampo con un giocatore di qualità e sostanza.

Sempre due nomi per la mediana del Napoli. Si tratta di Gilmour e Brescianini, ma come sottolinea il Corriere dello Sport tutto dipende dalle uscite: "Il Brighton, però, spera che la vicenda si concluda al più presto, in un senso o nell'altro, e l'addio ormai prossimo di Gaetano avvicina lo scozzese alla squadra di Conte. Solo quando si libererà un posto, infatti, De Laurentiis rilancerà col Brighton per raggiungere l'accordo definitivo.

Il Napoli aveva già proposto dieci milioni, ne servirà qualcuno in più per la fumata bianca. Con il giocatore, entusiasta di Napoli, c’è già l’intesa. Cajuste, intanto, aspetta novità dal suo agente che sta sondando il mercato inglese. In attesa c’è anche Marco Brescianini, in uscita dal Frosinone, altro calciatore che il ds Manna stima molto. Brescianini piace anche all’Atalanta, ma il Napoli è in pol