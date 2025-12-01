Rrahmani insuperabile! Piovono 7 in pagella: "Annullati Ferguson, Baldanzi e Dybala"

Amir Rrahmani è stato senza dubbio tra i migliori in campo nel successo del Napoli contro la Roma all'Olimpico. Una prestazione da 7 per La Gazzetta dello Sport: "Anticipo provvidenziale su Ferguson, ferma Konè al limite dell'area nell'azione che porta al gol. Non concede nulla a Ferguson, Baldanzi e Dybala". Si accoda il Corriere dello Sport: "Ovunque su Ferguson: cancellato. Poi su Baldanzi, sempre alto e sull'anticipo. È lui a soffiare palla a Koné e a innescare Neres sul gol".

Stesso punteggio anche da Tuttosport, mentre Il Mattino si spinge fino al 7,5: "Ferguson è l'arma tattica che Gasperini ha pensato di piazzare per provare a turbarlo: ma il kosovaro non va mai in apprensione, è puntuale, rapace aggredisce la partita con una vitalità formidabile. Lo annienta. Il gol nasce dalla sua scivolata su Kone al limite della sua area: un intervento alla Cannavaro. Nella ripresa entra Baldanzi e si divora anche lui, tranne una volta"