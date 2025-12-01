Zazzaroni: "Conte non s’è ancora dimesso dal Napoli, né dallo scudetto"

Non appena Conte ritroverà tre dei suoi uomini-faro, il Napoli avrà tutta un’altra consistenza. Questo il pensiero del Corriere dello Sport, nel pezzo a firma del direttore Ivan Zazzaroni: "La Roma ha una sola via per continuare a frequentare le primissime posizioni: le correzioni del mercato a gennaio. Lo so che sto scrivendo una banalità, qualcosa di ripetuto decine di volte da agosto a oggi, ma non vedo alternative.

La squadra, che ha una volontà e una tenuta eccellenti, si ferma troppo spesso al limite dell’area avversaria, che peraltro occupa male. I Friedkin devono dare una mano al tecnico perché la stagione autorizza sogni di gloria: servono almeno due interventi, un centravanti e l’esterno sinistro che permetta a Wesley di tornare sulla fascia naturale. Conte non s’è ancora dimesso dal Napoli, né dallo scudetto. Lo ricordo a chi lo voleva fuori".