Neres esaltato dai quotidiani: "In gol dopo 80 metri di corsa, è imprendibile"

Il migliore in campo di Roma-Napoli è il match-winner David Neres. All'indomani della partita le pagelle dei quotidiani lo premiano con una serie di 7,5. A cominciare da La Gazzetta dello Sport: "E' il suo momento. Dopo la doppietta all'Atalanta, altro gol pesantissimo. Ripartenza fulminante, la avvia e la chiude con qualità e freddezza". Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "Terzo gol in tre partite dopo 80 metri di corsa. Rinato. E imprendibile: tormenta Hermoso - e non solo - ed entra in tutte le azioni pericolose. A sinistra dopo l'ingresso di Politano, da falso 9 nel finale. Esce stremato".

Anche La Repubblica si accoda: "Decide la partita con una percussione delle sue, dando seguito alle brillanti prestazioni contro Atalanta e Qarabag. È lui l'uomo simbolo della riscossa azzurra". Infine il giudizio de Il Mattino: "Un contropiede spettacolare, iniziato da lui al limite della sua area. Sessanta, settanta metri, con l'assist di Hojlund con Hermoso che lo insegue boccheggiante. Trasmette l'elettricità dell'attesa, segna ancora dopo la doppietta all'Atalanta e sembra esaltarsi in questo vestitino tattico fatto quasi su misura per lui. La sua spavalderia è l'arma in più e si apprezza perché ogni volta che può si lancia verso la porta romanista tagliando mezzo campo".