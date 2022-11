"Giocasse a basket schiaccerebbe da fermo!", Osimhen il migliore per i quotidiani

Il capocannoniere del nostro campionato si conferma ancora: Victor Osimhen trova ancora il gol e stende anche l'Udinese.

TuttoNapoli.net

Il capocannoniere del nostro campionato si conferma ancora: Victor Osimhen trova ancora il gol e stende anche l'Udinese. Altra prestazione da leader, da migliore in campo per il Corriere della Sera: "Se oltre al gol, agli assist, sfoggia anche un tacco all'indietro con cui apre al raddoppio, il nigeriano è il patrimonio azzurro". Voto 7,5 per il Corriere dello Sport: "Ogni volta che la prende di testa fa pensare che se avesse giocato a basket avrebbe schiacciato saltando da fermo: il balzo dell’1-0 è pazzesco, mentre la furia su ogni pallone è da leone. Lottatore indomito, attaccante straordinario: 10 gol in stagione, 9 in campionato e un lavoro incredibile per la squadra. Come fanno i grandi, quelli decisivi".

Si accoda La Gazzetta dello Sport: "Devastante dal punto di vista fisico: schianta Bijol, insegue ogni palla e gioca pure per la squadra. Fondamentale lo stacco dell'1-0, splendido il tacco che apre il 2-0". Infine il giudizio di TMW: "Centravanti di altissimo livello, è indiavolato e non si ferma praticamente mai. Corre dietro a qualsiasi avversario, segna, tiene la palla, apre la difesa. Un mostro".

I VOTI DI OSIMHEN

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5