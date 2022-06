Giorni decisivi per il futuro di Koulibaly: serve incontro chiarificatore con ADL

Sarà necessario un incontro chiarificatore con Aurelio De Laurentiis per sbloccare il tutto, in un senso o nell'altro

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Kalidou Koulibaly. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui sarà necessario un incontro chiarificatore con Aurelio De Laurentiis per sbloccare il tutto, in un senso o nell'altro: per una eventuale cessione, ma anche per l’attesa fumata bianca per il rinnovo.