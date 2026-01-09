Giorno di riposo, Corsera su Conte: "I tempi brutti gli hanno insegnato una cosa"

Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Giorno di riposo, ieri, per la squadra. Il Napoli tornerà al lavoro oggi per preparare la sfida di domenica contro l'Inter. "È sem­brato giù di giri, Anto­nio Conte, dopo il pareg­gio col Verona mer­co­ledì sera. Niente vis pole­mica con­tro le deci­sioni della Var che di fatto ha annul­lato due gol alla sua squa­dra e decre­tato un rigore a sfa­vore.

Una serata sba­gliata, certo, inse­rita però in un per­corso di evo­lu­zione di un Napoli in salute. Conte ha dimo­strato di saper intra­pren­dere tante strade e si è tolto lo sfi­zio di tor­nare a testa alta dai viaggi in cui non era il favo­rito. Anche alla squa­dra — ha dato un giorno di riposo nono­stante l’immi­nenza della gara — ha man­dato que­sto mes­sag­gio. I tempi brutti gli hanno inse­gnato che la leg­ge­rezza può essere un valore. Oggi però sudore, fatica e tutte le solu­zioni tat­ti­che pos­si­bili per San Siro. Le assenze restano e l’inter non fa sconti. Dite­gli pure che è sfa­vo­rito, è il suo pane".