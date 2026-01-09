Giorno di riposo, Corsera su Conte: "I tempi brutti gli hanno insegnato una cosa"
Giorno di riposo, ieri, per la squadra. Il Napoli tornerà al lavoro oggi per preparare la sfida di domenica contro l'Inter. "È sembrato giù di giri, Antonio Conte, dopo il pareggio col Verona mercoledì sera. Niente vis polemica contro le decisioni della Var che di fatto ha annullato due gol alla sua squadra e decretato un rigore a sfavore.
Una serata sbagliata, certo, inserita però in un percorso di evoluzione di un Napoli in salute. Conte ha dimostrato di saper intraprendere tante strade e si è tolto lo sfizio di tornare a testa alta dai viaggi in cui non era il favorito. Anche alla squadra — ha dato un giorno di riposo nonostante l’imminenza della gara — ha mandato questo messaggio. I tempi brutti gli hanno insegnato che la leggerezza può essere un valore. Oggi però sudore, fatica e tutte le soluzioni tattiche possibili per San Siro. Le assenze restano e l’inter non fa sconti. Ditegli pure che è sfavorito, è il suo pane".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro