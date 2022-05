Gli ultimi obiettivi di Insigne prima di volare al Toronto

Domenica l'ultima al Maradona di Lorenzo Insigne, poi la partita con lo Spezia per l'ultima in generale. Lorenzo Insigne ha ancora motivazioni

Domenica l'ultima al Maradona di Lorenzo Insigne, poi la partita con lo Spezia per l'ultima in generale. Lorenzo Insigne ha ancora motivazioni per le prossime due giornate di campionato, stando a quanto scritto oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno:

"Insigne ha ancora qualche “sfizio” di squadra e personale: il terzo posto, chiudere il campionato davanti alla Juventus in classifica dopo undici anni e poi prendersi la medaglia d’argento in solitaria dietro Mertens nella classifica all-time dei marcatori del Napoli superando con almeno un gol Hamsik".