Gollini, oggi primo allenamento con la squadra: cosa ha fatto ieri

È previsto per oggi il primo allenamento in gruppo di Pierluigi Gollini. In attesa del deposito del contratto, avvenuto nel pomeriggio, ieri il nuovo portiere del Napoli aveva lavorato in palestra aspettando di potersi unire ai compagni in vista della Roma. De Laurentiis (col classico tweet) e il Napoli (con il comunicato) lo hanno ufficializzato poche ore dopo. Lo scrive il Corriere dello Sport.