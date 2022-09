Gotti fa l'anti-calcio, ma i quotidiani lo promuovono: bocciato solo da Tuttosport

Luca Gotti mette in campo una squadra molto ordinata a livello difensivo, ma anche pericolosa in qualche occasione e soprattutto nella ripresa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Gotti mette in campo una squadra molto ordinata a livello difensivo, ma anche pericolosa in qualche occasione e soprattutto nella ripresa. Lo Spezia cade solo nel finale sul campo del Napoli e l'allenatore bianconero viene promosso da La Gazzetta dello Sport: "La sua squadra rimane bassa e corta, cercando di chiudere più linee di passaggio possibili. Le ripartenze non sono sempre brillanti, ma per merito degli avversari. A un certo punto prova pure a vincerla". Dal Corriere dello Sport arriva la sufficienza: "Sistema lo Spezia come da copione: squadra corta, nove uomini a guardia del forte e via in contropiede. Il progetto sfuma all’ultima curva, sì, ma prima del gol il Napoli aveva collezionato tiri (28) e sprecato tanto". L'unica bocciatura è quella di Tuttosport: "Rinunciare ad attaccare sperando che il Napoli sia in giornata no non è stata una grande scelta".

I VOTI DI GOTTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Corriere della Sera: 5,5 Corriere dello Sport: 6 Tuttosport: 5