Greenwood attende l'affondo del Napoli: l'idea di lavorare con Conte lo affascina

"Il Napoli ha approfittato di questa pausa per sondare il terreno e raccogliere l’entusiasmo dell’inglese verso l’ipotesi azzurra".

L’idea di lavorare con Conte lo affascina: possibile possa aspettare ancora una settimana per sposare l’azzurro. Così la Gazzetta dello Sport in edicola scrive di Mason Greenwood, che ha messo in stand by l’offerta del Marsiglia e della Lazio e sta valutando anche l'ipotesi Napoli: "Imminente dovrebbe essere la decisione di Mason Greenwood sul suo futuro. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi aspetta per oggi una risposta dall’ala del Manchester United, il cui futuro sarà sicuramente lontano dai Red Devils.

C’è anche la Lazio sul giocatore, ma l’offerta di 25 milioni più il 50 per cento della futura rivendita è stata superata dai 31 milioni messi sul tavolo dal Marsiglia. La pista francese, però, si è raffreddata dopo le parole del sindaco della città francese contro Greenwood e il suo passato turbolento. Frasi che hanno indispettito il giocatore, che ha preso tempo. E il Napoli ha approfittato di questa pausa per sondare il terreno e raccogliere l’entusiasmo dell’inglese verso l’ipotesi azzurra".