Gudmundsson in dubbio per il Napoli: oggi esami decisivi, Pioli spera

Dopo il weekend libero concesso alla squadra, da ieri Stefano Pioli ha chiamato a raccolta i suoi per iniziare a preparare il match in programma sabato sera a partire dalle ore 20:45. Due giorni che sono serviti a Ranieri e compagni per staccare la spina e recuperare le energie in vista del primo tour de force della stagione, che porterà i viola a giocare cinque partite tra campionato e League Phase di Conference - Napoli, Como, Pisa, Roma e Sigma Olomouc - in appena 23 giorni. Intanto la squadra completa si dovrebbe rivedere tra mercoledì, quando torneranno dai rispettivi doveri con la nazionale Dzeko e Kospo (impegnati con la Bosnia martedì sera contro l’Austria).

Oggi gli esami di Gudmundsson

Chi è tornato già nella serata di ieri a Firenze, anzitempo a causa di un infortunio patito con la propria nazionale, è Albert Gudmundsson. Al minuto 66’ della gara giocata lo scorso venerdì 5 settembre contro l’Azerbaigian, l’islandese ha segnato ma è stato travolto da un avversario, compiendo una brutta torsione della caviglia. Lo staff medico della squadra ha scelto di non dare il via libera alla convocazione per la partita contro la Francia, così Gudmundsson ha fatto ritorno a Firenze, dove quest’oggi farà ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema. Ad ora non sembra esserci molta preoccupazione per le sue condizioni fisiche, ma è altrettanto vero che la Fiorentina non si prenderà rischi inutili qualora venga evidenziato che l’ex Genoa non sia al 100%. Questo significa che molto probabilmente il classe ’97 vedrà la gara con il Napoli in disparte, vedremo se dalla panchina o dalla tribuna. Intanto è già partito il ballottaggio su chi sarà colui che affiancherà Moise Kean per affrontare Conte e i suoi, con un testa a testa serrato tra Piccoli e Fazzini.