Gudmundsson sì o no? Se gioca, Pioli cambia la Fiorentina. Pronto piano B

vedi letture

In queste due settimane di stop Stefano Pioli sta provando a ridisegnare la sua Fiorentina. Schierare un centrocampista in più è una delle possibilità più accreditate e provate nel corso della settimana. La sosta è stata utile per capire l'assetto, si legge su La Gazzetta dello Sport. Un'ipotesi è quella di Nicolussi Caviglia come regista, che libera così Nicolò Fagioli che tornerebbe a fare la mezzala.

L'altro posto sarebbe occupato da Mandragora, rimasto al Viola Park, a differenza di Sohm che è stato chiamato dalla sua Svizzera. Se Gudmundsson non dovesse recuperare dall'infortunio alla caviglia potrebbero giocare Kean e Piccoli davanti. L'alternativa è inserire Dzeko con uno dei due, oppure dare spazio a Fazzini alle spalle del centravanti in un 3-5-1-1.