Gudmundsson sì o no? Se gioca, Pioli cambia la Fiorentina. Pronto piano B
In queste due settimane di stop Stefano Pioli sta provando a ridisegnare la sua Fiorentina. Schierare un centrocampista in più è una delle possibilità più accreditate e provate nel corso della settimana. La sosta è stata utile per capire l'assetto, si legge su La Gazzetta dello Sport. Un'ipotesi è quella di Nicolussi Caviglia come regista, che libera così Nicolò Fagioli che tornerebbe a fare la mezzala.
L'altro posto sarebbe occupato da Mandragora, rimasto al Viola Park, a differenza di Sohm che è stato chiamato dalla sua Svizzera. Se Gudmundsson non dovesse recuperare dall'infortunio alla caviglia potrebbero giocare Kean e Piccoli davanti. L'alternativa è inserire Dzeko con uno dei due, oppure dare spazio a Fazzini alle spalle del centravanti in un 3-5-1-1.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro