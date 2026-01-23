Gutierrez ancora a destra, Lucca-Lukaku e non solo: tutto sull'allenamento con il Savoia

Gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno in vista di un match che può pesare già sulla corsa scudetto e che resta fondamentale per il piazzamento in zona Champions. Il Napoli ha svolto un allenamento congiunto con il Savoia, capolista del Girone I di Serie D, imponendosi 3-0. Nel primo tempo in evidenza il giovane croato Anic, a segno prima dell’intervallo. Nella ripresa sono arrivati i gol di Mazzocchi e, soprattutto, di Romelu Lukaku, schierato titolare e impiegato per l’intera durata della gara. Dal primo minuto anche Alex Meret, ulteriore segnale sulle gerarchie in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Da segnalare la scelta di affiancare Lukaku a Lucca nella prima frazione, con quest’ultimo che ha poi lasciato il centro sportivo all’intervallo. Curiosità tattica: anche contro il Savoia è stato utilizzato Gutierrez sulla corsia destra, indizio di soluzioni alternative che lo staff sta valutando in questa fase delicata della stagione. A riportarlo è Tuttosport.