Gutierrez ci prova: lo spagnolo punta alla convocazione per Firenze
Oggi la ripresa: Miguel Gutierrez ci prova per la Fiorentina. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla ripresa dei lavori in casa Napoli, che sarà utile ad Antonio Conte per valutare le condizioni dello spagnolo acquistato dal Girona e di David Neres, fermato per un affaticamento muscolare contro il Cagliari.
"Il Napoli riprenderà la preparazione oggi a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, senza 14 nazionali: Di Lorenzo, Meret e Politano (Italia); Gilmour e McTominay (Scozia); De Bruyne (Belgio); Lobotka (Slovacchia); Lang (Olanda); Rrahmani (Kosovo); Anguissa (Camerun); Olivera (Uruguay); Hojlund (Danimarca); Elmas (Macedonia del Nord); Marianucci (Italia Under 21). Verso la Fiorentina, sono da valutare i recuperi di Gutierrez e Neres" scrive il quotidiano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro