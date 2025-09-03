Gutierrez ci prova: lo spagnolo punta alla convocazione per Firenze

Oggi la ripresa: Miguel Gutierrez ci prova per la Fiorentina. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla ripresa dei lavori in casa Napoli, che sarà utile ad Antonio Conte per valutare le condizioni dello spagnolo acquistato dal Girona e di David Neres, fermato per un affaticamento muscolare contro il Cagliari.

"Il Napoli riprenderà la preparazione oggi a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, senza 14 nazionali: Di Lorenzo, Meret e Politano (Italia); Gilmour e McTominay (Scozia); De Bruyne (Belgio); Lobotka (Slovacchia); Lang (Olanda); Rrahmani (Kosovo); Anguissa (Camerun); Olivera (Uruguay); Hojlund (Danimarca); Elmas (Macedonia del Nord); Marianucci (Italia Under 21). Verso la Fiorentina, sono da valutare i recuperi di Gutierrez e Neres" scrive il quotidiano.

