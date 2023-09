"Ha annullato Lobotka e cambi immotivati": quotidiani contro Garcia nelle pagelle

Nel giorno della centesima panchina in Serie A viene tradito dal suo calciatore migliore

Nel giorno della centesima panchina in Serie A viene tradito dal suo calciatore migliore. È finalmente un Napoli ordinato, composto in difesa, con un pressing che funziona. Forse ancora non veloce come dovrebbe - sicuramente non quanto lo scorso anno - ma i passi in avanti sono evidenti, malgrado qualche dubbio sui cambi nel finale. Mister Rudi Garcia deve però ritrovare Kvara e Osimhen, le sue stelle, perché senza la miglior versione di almeno uno dei due non si va da nessuna parte.

È ben più severa la lettura de La Gazzetta dello Sport, che all'indomani dello 0-0 col Bologna scrive così del tecnico francese: "Ha normalizzato il Napoli, tolto la riaggressione, annullato Lobotka. Voto ancora più basso per i cambi: non ci sono motivi per togliere Kvara e Osi", è il giudizio della rosea accanto al suo 4,5 in pagella. "Va bene il palo, va benissimo pure il rigore sbagliato ma togliere Kvaratskhelia ed Osimhen uno dietro l’altro sa di atto d’estremo coraggio (ed è un eufemismo)", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport.