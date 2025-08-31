Hojlund, arrivo a Napoli e poi subito via: ecco quando sarà a disposizione di Conte

È tutto pronto per l'arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. L'attaccante danese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri e poi partirà immediatamente per raggiungere il ritiro della sua Nazionale. Hojlund risponderà infatti alla chiamata del CT Riemer in vista delle sfide di qualificazione mondiale contro Scozia (venerdì 5 settembre) e Grecia (lunedì 8 settembre). Solo dopo questi impegni, il bomber farà ritorno in Italia per mettersi a disposizione di mister Antonio Conte.

L'arrivo di Hojlund alza ulteriormente il livello del reparto offensivo partenopeo. Il tecnico salentino potrà contare su di lui a partire dal 9 o 10 settembre, giusto in tempo per preparare la trasferta contro la Fiorentina. L'esordio al Maradona, invece, è previsto per il 21 settembre, in occasione della partita casalinga contro il Pisa.