Hojlund, Gazzetta: "Difficile pensare che possa stravolgere subito le nuove gerarchie"

Hojlund, Gazzetta: "Difficile pensare che possa stravolgere subito le nuove gerarchie"
Oggi alle 12:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

“Il tweet presidenziale di benvenuto è atteso per oggi, poi Hojlund lascerà Napoli permettersi a disposizione della sua Danimarca". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Scrive sul nuovo acquisto in attacco del Napoli di Conte: "Rasmus tornerà in città martedì prossimo e mercoledì dovrebbe effettuare il suo primo allenamento a Castel Volturno".

Hojlund arriva per sostituire Lukaku, ma secondo il quotidiano non sarà immediatemente titolare in un attacco che nelle prime due giornate ha visto Lorenzo Lucca come titolare: "Difficile pensare che possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito, ma intanto Conte comincerà a lavorare per sfruttare le sue caratteristiche da centravanti di movimento” scrive la rosea.