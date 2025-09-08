Hojlund già a Firenze? Gazzetta: "Si candida per una maglia da titolare"

vedi letture

Il Napoli dopo la sosta andrà a FIrenze: l'impegno non sarà dei più facili contro la squadra ben strutturata di Stefano Pioli. Una partita insidiosa ma che dovrà rappresentare l'occasione per Kevin De Bruyne per tornare ad incidere come fatto magistralmente in nazionale. Il centrocampista belga in campionato è reduce da una gara opaca contro il Cagliari è deve tornare a trascinare il gruppo come lui sa fare. Scontato il suo impiego dal primo minuto nella zona nevralgica del campo.

Chi potrebbe giocare dall'inizio, vista l'emergenza in attacco è Rasmus Hojlund. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta ex Manchester United, si candida per una maglia da titolare con l'obiettivo di guidare il reparto offensivo. E non solo. Dal rientro di Lukaku si contenderà il ruolo di centravanti con il belga.