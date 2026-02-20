Mistero Anguissa, Gazzetta: nessuno si sbilancia, ma Conte ha preso una decisione

A Castel Volturno prevale la linea della cautela attorno a Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro sembrava vicino al rientro e a una possibile convocazione per Juventus-Napoli, ipotesi poi sfumata. Oltre ai problemi già noti si sarebbero aggiunte anche noie alla schiena, fattore che ha rallentato il recupero completo. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione.

Le condizioni restano in miglioramento, ma nessuno intende sbilanciarsi sui tempi. La parola d’ordine è prudenza: forzare adesso potrebbe compromettere il finale di stagione del camerunese. Antonio Conte e lo staff medico non vogliono correre rischi inutili, soprattutto in una fase delicata dell’annata. Il rientro avverrà solo quando Anguissa sarà al cento per cento, senza accelerazioni.